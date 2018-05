Campo do Tenente recebeu o ‘Ônibus Lilás’

Está é uma ação desenvolvida pelo Governo Federal em parceria com o Governo do Estado, junto com o Município

O governo municipal de Campo do Tenente, através do prefeito Jorge Quege, tem buscado serviços e ações que beneficiam as mulheres Tenenteanas. A exemplo disso, é o ônibus lilás, que veio ao município na quinta-feira 17, de maio, com ações de combate e prevenção da violência contra a mulher e a oferta de serviços essenciais ao público feminino. Está é uma ação desenvolvida pelo Governo Federal em parceria com o Governo do Estado, junto com o Município. Foram desenvolvidas ações como atendimentos sociais, aferição de pressão arterial e diabetes, informações sobre alimentos sem agrotóxicos, e divulgação sobre o tema ‘A violência sexual contra a Mulher’.

De acordo com a secretária de Assistência Social Nice Quege, o objetivo é esclarecer as mulheres como fazer denúncias e direcionar ao atendimento feito pelos especialistas do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). “O ônibus serve para enfatizar os serviços de atendimento prestados às mulheres feitos no município”, completou.

Na ocasião os profissionais do CRAS, Assistência Social Municipal e Estadual, Secretaria da Saúde, secretaria de educação, transmitiram orientações e realizaram um bate-papo com as mulheres e população em geral atendidas local.

O prefeito Jorge, ressaltou a importância de uma ação como esta. “As mulheres necessitam deste atendimento, desta atenção, e o ônibus lilás, neste caso, oferece as orientações necessárias para que possam buscar a sua defesa em caso de violência doméstica, além de várias outras questões envolvidas”, destaca o prefeito.

O ônibus lilás é equipado com salas para o atendimento individual, garantindo a recepção adequada da população; na ocasião os profissionais vão conscientizar, divulgar os serviços, programas e as unidades de atendimento às mulheres.

O ônibus prestou atendimentos em frente à Prefeitura, com o objetivo de chamar a atenção para os serviços ofertados às mulheres no município.