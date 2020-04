Campo do Tenente registra o primeiro caso de coronavírus

São Bento do Sul confirma o 3º caso, Riomafra segue com 5 casos confirmados e cerca de 10 casos suspeitos

Na manhã desta segunda-feira o secretário de Saúde de Campo do Tenente, Antônio Edson de Souza, confirmou o primeiro caso de coronavírus no município. Trata-se de um homem de 63, com histórico de diabetes e hipertensão.

O paciente esteve na cidade do Rio de Janeiro e retornou para Campo do Tenente há 14 dias, a coleta para o exame foi feita na última sexta-feira (24) e a confirmação como caso positivo para Covid-19 veio nesta segunda-feira.

O caso é o primeiro do município vizinho de Rio Negro. Segundo o últimos boletim divulgado pela Prefeitura 8 casos já foram descartados e no momento não tem registros de casos suspeitos e nem monitorados.

Outro município da região, São Bento do Sul, confirmou o 3º caso da doença. Uma mulher de 33 anos. A paciente passa bem e está em observação. O último boletim divulgado pelo município aponta São Bento do Sul com quatro casos suspeitos, 147 monitorados e 50 descartados. Dos três casos positivos um já está recuperado.

Rio Negro segue com três casos confirmados, destes dois estão recuperados. No último boletim divulgado até o fechamento desta edição o município tem seis casos suspeitos e 46 descartados.

Assim como Rio Negro, Mafra também não registrou nenhum outro caso e dos dois confirmados, todos estão recuperados, hoje, conforme o último boletim informativo divulgado o município tem três casos suspeitos, nove sendo monitoradas e 29 descartados.

As autoridade em saúde municipais pedem para que todos sigam as orientações, como o distanciamento, o uso de máscara, do álcool em gel para higienizar as mãos, entre outros.

PREVINA-SE

– Use mascara;

– Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

– Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

РEvitar tocar nos olhos, nariz e boca com as ṃos ṇo lavadas;

– Evitar contato próximo com pessoas doentes;

– Ficar em casa quando estiver doente;

РCobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um len̤o de papel e jogar no lixo;

– Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.