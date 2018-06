Campo do Tenente sofre com a paralisação dos caminhoneiros

O município decretou ponto facultativo no dia 29 e 30/05, pois muitos servidores não residem na cidade ou são do interior

O protesto de nível nacional realizado pelos caminhoneiros gera efeitos no município de Campo do Tenente, que sofre com a falta de serviços básicos. Campo do Tenente está sem combustível até o momento, contando com uma reserva para questões urgentes de saúde.

O município decretou ponto facultativo no dia 29 e 30/05, pois muitos servidores não residem na cidade ou são do interior, os quais dependem de combustível para seu deslocamento, também a secretaria municipal de Educação suspendeu as aulas, pois não haverá como o município manter o transporte escolar.

Outro serviço que foi prejudicado com a falta de óleo diesel foi o de coleta de lixo, que deixou de ser executada na cidade, pois além da falta de combustíveis, a mobilização dos caminhoneiros que propõe o bloqueio das rodovias, está inviabilizando o transporte dos resíduos para fora da cidade.