Campo do Tenente teve saldo positivo de empregos, Quitandinha perdeu quatro postos de trabalho em 2018

Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (23) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Quitandinha perdeu quatro postos de emprego no ano de 2018, já Campo do Tenente ficou com saldo positivo de 14 empregados.

CAMPO DO TENENTE

Dos 312 estabelecimentos comerciais cadastrados em Campo do Tenente, foram computados cerca de 1.066 empregos formais no município, onde houveram 518 (50,68%) novos empregos, contra 504 (49,32%) desligamentos, um saldo positivo de 14 novos postos de trabalho entre janeiro e dezembro de 2018.

A área de produção foi a que mais empregou e desempregou no município com 155 admissões e 153 desligamentos, com saldo positivo de 2 empregos. Já o posto de colhedor florestal foi o que teve o melhor saldo de empregos, dos 35 profissionais contratados, desligou 18, ficando com um saldo positivo de 17 postos de trabalho. Já o posto de trabalhador no cultivo de árvores frutíferas foi o que eliminou mais postos de trabalho -16, o setor teve 106 ligamentos e 122 desligamentos.

QUITANDINHA

Dos 515 estabelecimentos comerciais cadastrados em Quitandinha, existem cerca de 963 empregos formais no município, onde houveram 296 (49,66%) novos empregos, contra 300 (50,34%) desligamentos, um saldo negativo de 4 desempregados entre janeiro e dezembro de 2018.

O área de produção foi a que mais empregou e desempregou no município com 55 admissões e 36 desligamentos, com saldo positivo de 19 empregos. Já a área educacional professor de nível superior do ensino fundamental (primeira à quarta série) coincidentemente empregou 17 profissionais e desempregou os mesmos 17. Já o posto de faxineiro foi o que eliminou menos postos de trabalho 4.

PARANÁ FECHA 2018 COM MAIOR SALDO DE EMPREGOS EM CINCOS ANOS

O Paraná fechou 2018 com o maior saldo de empregos dos últimos cinco anos, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (23) pelo Ministério da Economia. A diferença entre as admissões e os desligamentos ao longo do ano passado gerou saldo de 40.256 postos de trabalho no estado.

O número é o maior desde 2013, quando o Paraná registrou saldo de 90.349. No comparativo com 2017, a criação de empregos foi mais do que três vezes maior no ano passado. Entre os principais setores da economia, o de serviços liderou na criação de vagas em 2018. O saldo foi positivo em 30.258 postos de trabalho.

No ano anterior, o setor também teve o melhor resultado, mas com saldo de 7.752. Por outro lado, a indústria de transformação fechou o ano com mais demissões do que contratações. O saldo negativo de 323 vagas contrasta com os 7.396 postos de trabalho criados pelo setor em 2017.

Entre os municípios com os maiores saldos de emprego em 2018 estão: Curitiba, com 13.681, São José dos Pinhais com 3.122 e Maringá com 3.090.

BRASIL

Os números mostrados pelo Caged, foram os melhores desde 2013. Em 2018 o Brasil fecha com um saldo positivo de 529,5 mil novos empregos formais. Primeiro saldo positivo desde 2014 (420,6 mil).

São Paulo foi o estado que mais gerou empregos (146,6 mil), seguido por Minas Gerais (81,9 mil) e Santa Catarina (41,7 mil). Os maiores saldos negativos foram Mato Grosso do Sul (3,1 mil), Acre (961) e Roraima (397).