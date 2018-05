Capela do Divino em Campo do Tenente celebra os 100 anos

O centenário da Capela do Divino Espirito Santo, que contou com celebrações religiosas, como procissão, missa especial presidida pelo abade do Mosteiro Trapista: Nossa Senhora do Novo Mundo, Dom Bernardo Bonowitz, auxiliado pelo pároco Orlando Leal, onde em clima de emoção foram homenageados, os tropeiros, os ferroviários, casais em bodas, as famílias, além de batizados. Destacou-se em meio a belíssima celebração o lançamento da página oficial da UNILT – Universidade Livre do Tropeirismo, com parceria do vizinho município da Lapa, na área do turismo cultural. Com a palavra a coordenador da UNILT e Diretor de Turismo da Lapa, parabenizou Campo do Tenente pelo bem organizado e significativo evento, ressaltando todas as formas de parceria que poderão ser celebradas, não só com a Lapa, mas todas as cidades que fazem, como Campo do Tenente, do histórico Caminho das Tropas. Em rápidas palavras, Assad, fez o lançamento proposto e seus desdobramentos em benefício dos municípios.

O significado espiritual do lançamento no dia de Pentecostes, em meio a uma celebração ao Divino Espirito Santo e em uma data especialíssima em que se comemora um centenário desta importância. “Foi uma oportunidade ímpar em realizar o lançamento, em meio a tão forte energia religiosa, não tem como mensurar; somente agradecer a Deus, ao Abade Dom Bernardo, ao pároco, padre Orlando, o coordenador da capela Augustinho Karpinski e muito especialmente ao amigo Jovenil Ferreira da Maia e ao vice-prefeito Cleomar Komarchewski, que iniciaram as tratativas para a nossa presença no espetacular evento” – relatou os organizadores do evento.

A festa do Centenário, prosseguiu com shows artísticos, tarde amizade, tudo isso regado a comidas, salgados e doces de dar água na boca e esperar a próxima festa  em Campo do Tenente, para se deliciar.