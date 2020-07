Ciclone causa transtornos em Quitandinha e Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 03/07/2020

A situação em Quitandinha foi mais amena, onde apenas 2 famílias ficaram parcialmente desalojadas e o município ficou cerca de 36 horas sem energia elétrica e comunicação. Já o município de Campo do Tenente, o ciclone trouxe mais prejuízos, onde cerca de 50 famílias ficaram desalojadas e até o momento o município está sem, água, luz, telefone e internet

Os fortes temporais provocados por um ciclone que atingiram os três estados do sul causaram muitos estragos, destruição e até algumas mortes por onde passou.

Felizmente em Quitandinha e Campo do Tenente não houve muitos estragos e desabrigados, em Quitandinha apenas algumas árvores caíram e 2 famílias entraram em estado de vulnerabilidade, onde suas residências sofreram com destelhamento e demais consequências, porém foram realocadas em casas de familiares e a Prefeitura providenciou colchões e outros insumos. Não foi necessário abrir nenhum abrigo de emergência.

O maior problema, foram os transtornos causados pela falta de energia elétrica e telecomunicação, onde as principais operadoras ficaram sem sinal por várias horas onde o município ficou totalmente sem comunicação.

O maior transtorno ficou por conta da falta de energia elétrica por 36 horas onde o município ficou incomunicável.

Já no município de Campo do Tenente a situação foi mais séria, até ontem 02, não havia sido restabelecido a energia elétrica, telefonia, internet no município que também está parcialmente sem abastecimento de água. A previsão é que entre hoje 03 e na próxima segunda-feira 06, estes serviços sejam restabelecidos.

Cerca de 50 casas foram destelhadas, 1 posto de combustível e 35 postes entre os municípios de Campo do Tenente e Lapa foram avariados, por isto a interrupção e a demora no restabelecimento da energia elétrica, telefonia e internet no município.