Circuito Cultural em Campo do Tenente apresenta: O Mágico de Oz

A Secretaria Municipal de Educa√ß√£o de Campo do Tenente em parceria com a Empresa¬†Arauco¬†proporcionara o Circuito Cultural¬†2018¬†e¬†com muita alegria convidamos a todos‚ÄĮpara participar.¬†Traga sua fam√≠lia e amigos para assistir conosco ao¬†Espet√°culo o M√°gico de OZ,¬†ser√° realizado no dia¬†24 de outubro¬†com in√≠cio √†s¬†19h30min no¬†Centro de Eventos¬†Patr√£o Otavio √Āvila Rua da Serrinha Campo do Tenente.¬†Essa iniciativa faz parte dos¬†Projetos Socioambientais¬†desenvolvidos pela¬†Arauco¬†alinhados ao¬†Valor de Bom Cidad√£o.¬† A secret√°ria de Educa√ß√£o Marilene Aparecida¬†Hornick¬†comenta da import√Ęncia da parceria com a Empresa¬†Arauco¬†e o quanto ela representa para o nosso munic√≠pio, pois sempre nos presenteia com excelentes espet√°culos e palestrante proporcionando aos nossos alunos, professores e comunidade em geral mais cultura e conhecimento.

SINOPSE РMAGICO DE OZ 

O Mágico de Oz conta a história de Dorothy Gale, uma órfã que vivia numa fazenda do Kansas com seus tios e seu cachorro chamado Totó. Num dia habitualmente cinzento, um ciclone acaba por se centralizar bem sobre a casa de Dorothy. Enquanto seus tios conseguem entrar no porão que servia como abrigo para essas tempestades, Dorothy e seu cachorro se atrasam e ficam para trás, sendo levados por muito tempo pelos ares até chegarem na terra de Oz.

L√°¬†enfrenta in√ļmeras aventuras e faz amigos de verdade. Uma linda hist√≥ria repleta de coragem, intelig√™ncia e amor.

Com a pe√ßa ‚ÄúO M√°gico de Oz‚ÄĚ podemos destacar alguns pontos de grande relev√Ęncia did√°tica:

-Reconhecer e Resgatar sentimentos de amizade, sabedoria, bondade, coragem e perseverança.

-Valorização da família e da sua própria casa, dentro de cada contexto.

-Estudo de uma obra universal, levando essa vivencia para as crianças, jovens e comunidade como um todo.