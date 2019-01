Cleomar assume pela primeira vez a Prefeitura de Campo do Tenente

Pela primeira vez nesta gestão o vice-prefeito de Campo do Tenente, Cleomar Komarchewski, assumiu na última sexta-feira 18, o comando da administração até o próximo dia 05 de fevereiro, após o retorno das férias do prefeito Jorge Quege.

Para o prefeito Jorge Quege, passado o período conturbado, onde a situação financeira estava delicada e dividas tiveram que ser renegociadas de uma série de ajustes administrativos tiveram que ser adotados.

Em um momento diferente, agora neste terceiro ano de gestão, “onde as contas estão equilibradas e um grande volume de obras em andamento, outras concluídas e muitas iniciadas, chega o momento do Cleomar assumir a gestão, com mais tranquilidade e tento a oportunidade de ganhar experiência administrativa e com uma nova dinâmica de trabalho colocar em prática suas ideias e projetos administrativos” explicou o prefeito Jorge Quege.

O vice-prefeito Cleomar, conta que será um grande desafio e enorme prazer estar à frente da administração municipal. Segundo ele, desde o início do mandato esteve junto, acompanhando todas as ações e decisões tomadas, desta forma acredita que está preparado para assumir a função.

Cleomar falou das ações que pretende tomar, neste curto período que ficará à frente da administração municipal, pretende dar continuidade às obras e buscar otimizar os serviços públicos.

Também para ele, no início deste período, muitas questões e atitudes precisa ser definidas e tomadas, para que aconteça um trabalho de qualidade ao público tenenteano durante todo o ano, inclusive intensificando o diálogo com os servidores, completou.