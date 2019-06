Comida no Campo e na Cidade foi o tema de conferência em Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 25/06/2019

A II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional “COMSEA” definiu propostas que serão implantadas no município após ser aprovada pelo executivo

A Secretaria Municipal de Educação realizou no dia 17 de junho a II Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional “COMSEA. O qual teve como tema central: Comida no Campo e na Cidade: O que temos e o que queremos? A palestra foi ministrada por Alzimara Bacellar do Núcleo Regional da Secretaria da Agricultura.

Foram realizados trabalhos em grupo com os eixos norteadores na qual saíram propostas que serão implantadas pelo COMSEA em nosso município após ser aprovada pelo executivo.

A conferência teve a participação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria M. do Fomento Agropecuário e Meio Ambiente, Câmara Municipal, alunos e professores do Colégio Victor Bussmann, agricultura familiar, EMATER e diretores. A secretária municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick agradece a todos os participaram.