Confirmado três casos de Sarampo em Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 22/11/2019

Sobe para 340 o número de casos confirmados de sarampo na RMC. De acordo com o boletim, a região conta ainda com outros 498 casos em investigação

Compartilhar no Facebook

O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde na quinta-feira (14) confirma o aumento para 340 no número de casos confirmados de sarampo na região metropolitana de Curitiba. De acordo com o boletim, a região conta ainda com outros 498 casos em investigação.

Apenas na capital, são 250 casos confirmados. Os demais registros na região foram feitos nas cidades de Almirante Tamandaré (5); Araucária (1); Balsa Nova (1); Campina Grande do Sul (2); Campo do Tenente (3); Campo Largo (10); Colombo (24); Fazenda Rio Grande (2); Itaperuçu (1), Lapa (1); Mandirituba (1); Pinhais (10); Piraquara (10); Quatro Barras (1); Rio Branco do Sul (6); São José dos Pinhais (13).