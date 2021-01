Cooperante e executivo tenenteano se reúnem para atender demandas do setor agrícola do município

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 31/01/2021

Esta semana membros da Prefeitura de Campo do Tenente teve uma importante reunião com a Cooperante Cooperativa Agricola, com o objetivo de estreitar relacionamento e para receber em mãos um copilado de demandas e recomendação de melhorias dos para a nova gestão.

A Cooperante (Cooperativa agrícola de Campo do Tenente) atua há 22 anos trazendo desenvolvimento econômico, novas tecnologias e conhecimento para o setor de grande importância do município, o agronegócio.

Esteve presente na reunião o prefeito Weverton, o vice-prefeito Joao Paulo, o presidente da Cooperante, Guilherme Grein, o vice-presidente Adolar Adur, gestor geral Gilson, Conselheiro Cleunir, juntamente com a secretária do Desenvolvimento, Débora Justus, secretária de governo Rose Pereira e o secretário de Agricultura Dycezar.