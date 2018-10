Crianças e adolescentes ganham presente em comemoração ao dia da Criança em Campo do Tenente

No dia 11 de outubro começou em clima animado e festivo para os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do município de Campo do Tenente, eles receberam das mãos da secretária de Assistência Social e Desenvolvimento Nice Quege, os brinquedos em comemoração ao Dia da Criança.

Segundo o coordenador Olevir Scharnoweber, o sonho de toda criança é poder comemorar o seu dia com direito a presente e muita diversão e pensando nisso a secretaria não poderia deixar essa data passar em branco. Não tem emoção maior do que ver o brilho no olhar das crianças ao receber o presente.

