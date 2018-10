Educação de Campo do Tenente divulga resultados do levantamento de matrículas para 2019

Primeiramente foi enviada a ficha aos pais, pelos alunos que já frequentam a escola, posteriormente foi divulgado na rádio local e jornal impresso de circulação no município, conscientizando os pais da importância das crianças de quatro e cinco anos de idade já completos ou a completar até 31 de março do ano de 2019 estarem matriculadas

A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente para sua organização pedagógica e estrutural, bem como em cumprimento a uma das estratégias da meta 1 do Plano Municipal de Educação, realizou no mês de agosto a pesquisa sobre crianças de quatro a cinco anos de idade do município que não estão matriculados e não estudam na escola ou centro de educação infantil.

Durante o mês de agosto, foi elaborado pela Secretaria de Educação uma ficha contendo dados para que a população envolvida nesta condição de terem crianças na faixa etária e que ainda não estudam pudessem informar o nome da criança que não estuda, idade da criança que não estuda, data de nascimento (dia, mês e ano), nome do pai, nome da mãe, endereço e localidade.

Primeiramente foi enviado a ficha aos pais, pelos alunos que já frequentam a escola, posteriormente foi divulgado na rádio local e jornal impresso de circulação no município, conscientizando os pais da importância das crianças de quatro e cinco anos de idade já completos ou a completar até 31 de março do ano de 2019 estarem matriculadas, pois conforme a legislação toda crianças nesta faixa etária é obrigatória a matrícula e de direito da criança estar na escola.

Foi informado aos pais que procurassem diretamente a Secretaria Municipal de Educação e a Escola Municipal Professor Gunther Urban pois ambas possuem a responsabilidade da documentação escolar, para maiores esclarecimentos, informações e preencher os dados da pesquisa.

De posse das fichas, a Secretaria fez a contagem e constata-se o número de 15 crianças do centro e das localidades do interior, deste total três crianças que já tem quatro e cinco anos completos e os demais vão completar até a data de 31 de março de 2019 do qual é a idade prevista na lei para ingresso na escola.

Ressaltamos que o objetivo desta pesquisa foi para fazer o levantamento do número de crianças que não estudam e que já estão em idade escolar de ingresso na pré escola.

Para maior esclarecimento sobre a matrícula para o ano de 2019 ainda será divulgada data que provavelmente será no mês de novembro de 2018 e toda população será avisada para efetivar a matrícula das crianças nesta faixa etária de quatro e cinco anos de idade.