Educação de Campo do Tenente faz atividades remotas com professores

No dia 15 de maio de 2020, a Secretaria Municipal de Educação realizou um encontro com as professoras e educadoras da rede municipal para repasse de informações, orientações sobre a legislação federal e estadual e sobre o processo de regime especial de aulas não presenciais com atividades remotas em decorrência a pandemia causada pelo novo Coronavírus-COVID-19, que estão sendo desenvolvidas e enviadas para os alunos através dos pais/responsáveis por meio de material impresso (kit de atividades) e pelas redes sociais. Esse processo de regime especial será regulamentado pela Secretaria Municipal de Educação por ato legal-instrução normativa e pelo executivo municipal por meio de decreto.

A reunião seguiu as normas da Vigilância Sanitária e Saúde com precauções, distanciamento e ao ar livre na quadra de esportes da Escola Municipal João Paulo II e ao finalizar foi oferecido um kit lanche para cada Professor, cumprindo normas sobre o distanciamento social.

A secretária Marilene e sua Equipe Pedagógica agradecem o trabalho que cada professora/educadora está desenvolvendo neste período da pandemia. A legislação ampara o trabalho remoto das professoras/educadoras que vem diariamente se dedicando ao planejamento curricular com elaboração das aulas, interação com pais e alunos por meio de orientações escritas e virtuais, esclarecendo e tirando dúvidas, acompanhando as atividades dos alunos pelas redes sociais, com o objetivo de ofertar aos alunos atividades lúdicas, práticas, de leituras, de escritas, de interpretação, de cálculos e muitas outras para que os alunos deem continuidade aos seus estudos e sintam um pouco da aproximação do espaço escolar em casa.

Complementa a secretária Marilene, que está acontecendo um excelente trabalho neste período tão difícil, onde jamais alguém poderia imaginar que haveria suspensão de aulas presenciais, isolamento social e distanciamento social, mas mesmo assim a educação permanece a planejar ofertar os serviços essenciais a alfabetização e ao ensino aprendizagem. “Agradeço as professoras e educadoras que nesta nova metodologia de ensino com atividades não presenciais além de cumprir a sua carga horária diária, não estão medindo esforços para se adequar a esta nova metodologia, para atender pais e alunos e estar à disposição para quaisquer informações ou dúvidas dos pais e alunos sobre atividades que foram enviadas ou do que for necessário. Também agradeço os pais/responsáveis por estarem junto nessa nova dinâmica de trabalho acompanhando e auxiliado seus filhos”.