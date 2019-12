Educação de Campo do Tenente realizou Festival de Talentos

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 13/12/2019

No dia 09 de dezembro de 2019 a Secretaria Municipal de Educação promoveu o Festival de Talentos no qual os alunos das escolas e CMEIs municipais realizaram várias apresentações.

“O festival foi um sucesso as apresentações foram belíssimas, agradeço de coração as diretoras, coordenadoras e principalmente as professoras e alunos que se dedicaram e realizam lindas apresentações”, diz a secretária municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick. Marcou presença também o vice-prefeito Cleomar Komarchewki que deixou sua mensagem de agradecimento a todos os profissionais da educação e alunos.

