Educação de Campo do Tenente realizou primeira reunião com diretores e coordenadoras

A Secretaria Municipal de Educação realizou no dia 20 de fevereiro a primeira reunião da equipe da Secretaria Educação, diretores e coordenadores. A secretária municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick, com suas assessoras pedagógicas Andrea Portela e Josiane de Oliveira Rosa Correa direcionaram a reunião que iniciou com a apresentação do novo sistema de organização curricular trimestre que está sendo implantado, também foram definidos alguns projetos que serão realizados bem como outros assuntos abordados com o objetivo de definir pontos importantes para o ano letivo de 2018, a fim de melhorar o desempenho da educação.

A reunião também contou com a presença do vice-prefeito Cleomar Komarchewski, que desejou boas vindas e comentou da importância do planejamento e da organização para realizar um bom trabalho.