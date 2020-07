Em uma semana 46 novos casos de Covid-19 em Campo do Tenente e Quitandinha

Neste período Campo do Tenente registrou 16 novos casos, Quitandinha 30 novos casos. Juntos, os dois municípios já somam um total de 154 casos até o fechamento desta edição. Campo do Tenente registrou o segundo óbito por convid-19

Desde a última semana, 16 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Campo do Tenente e 30 em Quitandinha. Até o momento os dois municípios juntos, somam 46 novos casos e um total de 154 pacientes com covid-19.

Campo do Tenente

Campo do Tenente que estava na última semana com 21 casos, agora com os 16 novos, saltou para 37 casos, sendo 04 destes, não considerados cidadãos tenenteanos. Casos suspeitos agora são 21, monitorados 77, recuperados 12, descartados 114 e 02 óbitos.

O centro da cidade é local com mais casos 18, seguido do Lajeado com 08, Capoeirinha 04 e Santana 03. As demais localidades ainda não foi confirmado nenhum caso.

Já a incidência por faixa etária, em pessoas entre 40 a 59 anos têm o maior número de infectados 12, acima de 60 anos 10 casos, de 20 a 39 anos 07 casos, de 11 a 19 anos 04 casos, já de 0 a 10 anos nenhum caso foi relatado.

Quitandinha

Quitandinha apresentava na última semana 87 casos, pulou para 117 casos, com um aumento de 30 novos casos.

Sendo assim o município têm até o fechamento desta edição um total de 117 casos, destes, 67 já estão recuperados e 49 em tratamento. Casos suspeitos também aumentaram, agora 43 casos e 263 descartados e um óbito.

A área central do município é a que tem maior número de infectados 36 casos. Das localidades do interior, Lagoa Verde lidera com 23 casos, seguido de Pangaré com 23, Cerro Verde 08, Campina 06, Ribeirão Vermelho com aumento de casos, subiu de dois para 05, Rio da Várzea 03, Água Calara de Baixo e Roseira 02 casos, Cai de Cima, Cai de Baixo, Salso, São Gabriel, C. dos Knopik, Macedônia e Turvo, com um caso cada.

A incidência por faixa etária, em pessoas entre 40 a 59 anos são as mais infectadas, com 42 casos. De 20 a 39 anos, com 41 casos. De 11 a 19 anos, 20 casos. Acima de 60 anos com 12 casos. De zero a 11 anos, 02 casos.