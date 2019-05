Escolas de Campo do Tenente realizaram atividades sobre o Maio amarelo

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 17/05/2019

As escolas municipais de Campo do Tenente realizaram diversas atividades sobre o tema Maio amarelo. Maio amarelo é um mês voltado para a conscientização da sociedade sobre o alto índice de acidentes no trânsito.

Os alunos da Escola M. João Paulo II realizaram visitas na sede da Arteris onde foram apresentadas regras de trânsito, assistiram palestra com Policiais Rodoviários e socorristas. Conheceram a central de controle do trânsito. Também, realizaram visitas à órgãos de imprensa anunciando dicas e cuidados sobre o trânsito. As escolas rurais municipais de Lageado, Elfrido Fabrasil e Oracelis além de diversas atividades, realizaram visitas na Mini Cidade da Policia Rodoviária Federal.

A conscientização das crianças sobre o trânsito desde pequeno é tão importante quanto ensinar os adultos. A educação sobre o trânsito deve ser iniciada ainda na infância, isso porque as crianças mesmo não sendo condutores, são pedestres, passageiros e ciclistas, ou seja, estão inseridas no trânsito, por isso, é fundamental que elas conheçam algumas regras de trânsito, com esse conhecimento elas serão capazes de manter sua própria segurança e evitar acidentes envolvendo outras pessoas.