Escolas e CMEIS de Campo do Tenente recebem parquinho

A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente adquiriu novos parquinhos para as escolas e Cmeis do município. “Para as crianças, os parquinhos não são apenas um lugar para brincar: são um espaço para o desenvolvimento de habilidades motoras e sociais que elas usarão ao longo da vida. O ato de brincar na primeira infância é cada vez mais valorizado, já que, mais que diversão, esse é um momento de novos aprendizados pedagógicos, motores e sociais. Não é à toa que a hora do recreio é uma das mais aguardadas pelas crianças – ela representa um momento de liberdade, exploração de espaços e sensações”.

A secretária de Educação Marilene Aparecida Hornick, comenta sobre a importância e benefícios que os brinquedos trazem para os nossos alunos, por isso a preocupação em sua melhoria, precisamos sempre estar proporcionando aos nossos alunos estímulos para a melhoria no aprendizado.