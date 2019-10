Escolha da Rainha dos Imigrantes acontece neste sábado, dia 5

O início das comemorações do aniversário dos 58 anos do município de Campo do Tenente inicia com a escolha da rainha dos Imigrantes neste sábado

O baile da escolha da rainha da 6ª Festa dos Imigrantes acontece neste sábado, dia 5 de outubro, a partir das 21h em Campo do Tenente, no Centro de Eventos Patrão Otávio Ávila, estrada da Serrinha.

O baile contará com a banda Sttagio Final e tem o apoio da Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal, e organização do Campo Lama e Agência da Música. Os ingressos para o baile podem ser adquiridos com uma das oito candidatas a rainha, no valor de 25 reais, além do agendamento das mesas.

O festival é a abertura das festividades do mês de outubro, que é o mês em que o município comemora seu aniversário. O encerramento das festividades será no dia 29 de outubro com shows nacionais.

Conheça as candidatas: