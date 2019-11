Festa do Imigrante em Campo do Tenente reúne mais de 20 mil pessoas durante os quatro dias

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 01/11/2019

O evento trouxe este ano apresentaçÔes de shows com vĂĄrias bandas e cantores como Loubet, Gabriel Valin, GaĂșcho da Fronteira, Marcação, Thauana Preste, Rafael Callegaro, Opus Dei (EvangĂ©lico) e artistas locais, show religioso com Danilo Dybas e missa com o Padre Orlando Leal

A 6ÂȘ Festa do Imigrante, edição 2019, a mais tradicional do municĂ­pio, realizada durante os dias, 25, 26, 27e 28 de outubro, reuniu um pĂșblico de mais de 20 mil pessoas.

O evento trouxe este ano apresentaçÔes de shows com vĂĄrias bandas e cantores como Loubet, Gabriel Valin, GaĂșcho da Fronteira, Marcação, Thauana Preste, Rafael Callegaro, Opus Dei (EvangĂ©lico) e artistas locais, show religioso com Danilo Dybas e missa com o Padre Orlando Leal.

O prefeito de Campo do Tenente, Jorge Quege avaliou como positiva a realização da Festa do Imigrante deste ano e destacou a organização.

Este ano o evento teve entrada franca durante todos os dias e foi realizada pela Prefeitura de Campo do Tenente, atravĂ©s da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Esporte em parceria com as Secretarias de Obras, SaĂșde, Desenvolvimento Social e CĂąmara de Vereadores.