Funcionários públicos aposentados são homenageados em Campo do Tenente

O objetivo do legislativo é homenagear com esta honraria os servidores que por décadas se dedicaram à Prefeitura de Campo do Tenente

Na última semana a Câmara Municipal de Campo do Tenente realizou a entrega dos certificados de Moção de Reconhecimento Público aos funcionários públicos aposentados do município.

O objetivo do legislativo é homenagear com esta honraria os servidores que por décadas se dedicaram à Prefeitura de Campo do Tenente. O pedido de autoria do vereador Reginaldo Kuhl solicitado em plenário na sessão ordinária nº 2.523, no dia 04 de junho de 2019 o qual concede Moção de Reconhecimento Público pelos relevantes trabalhos prestados ao nosso município, a cada funcionário público aposentado.

Os homenageados foram: Amelia Teles Cordeiro, Ana Marli Lopata, Angelina Ferro Alves, Antonio Amilton T. Cruz, Antonio Benedito Domingues, Antonio Carlos Xavier da Silva, Carlos Eugenio Pereira, Carmelita Aparecida Peicho Moro, Carolina Gabriela Waleski, Catarina Rseciceki, Celia Kaiss, Cilso Alves, Claudio Jurandir Teixeira, Cleusa da Silva Ávila, Dicelma de Lima Maneira, Dionizio Meineleck, Edmir Schultz, Elio Jose Rauth, Emidia Olnice Feltrin Mai, Erondina de F. Lavandoski, Hilda Mlenek, Ines da Luz Grebos, Inês Przybicien, Ivanilde Train Cordeiro, Ivone da Silva Grebos, Jacyra da Luz P. Urban, Jane Maria Agostini, João Maria A. Ferreira, João Maria de Jesus Veiga, João Maria Ventura, Jorge Azuir Goncalves, Jorge Luiz Pilar, José Maria Viana, Lenira da Aparecida Soares de Avila, Leoni Boniatti, Lindacir Chemim da Silva, Lucia Moos Jacoboski, Maria das Gracas Da Silva Terras, Maria Dorvalina Vidal, Maria Emidia da Silva, Maria Emidia Portela Yaros, Maria Joana Martins, Maria José Martins, Maria Lechinhoski, Maria Luci De Barros, Maria Sebastiana Peicho Avila, Maria Sueli Hoinaski, Maria Valdevina de Barros, Marilene Aparecida Hornick, Marlene Komarchewski, Marlene Xavier da Silva, Marly da Costa Soek, Meri Machado de Souza, Nelson Cavalheiro, Orestes Rseciceki, Paulina da Silva, Regina da Conceicao de Oliveira Rosa, Reginato Homero de Lara, Rene Antonio Pereira de Souza, Roseli Pohlenz, Soeli Terezinha Portela da Silva, Sueli Maria Goncalves, Teresinha Frizzo Werner, Tereza Bux, Terezinha de Jesus Correa, Vera Lucia Maneira Kwiatkoski, Waldomiro Correa, Zelia Maria Becker.