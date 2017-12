Grupo “Unidos pelo Natal” fez entrega de brinquedos e chocolates às crianças em Campo do Tenente

Pelo oitavo ano consecutivo o grupo com apoio da Secretaria da Assistência Social realiza a ação nos bairros do município

Com um sorriso radiante e a esperança renovada. Com este espírito, todas as crianças de Campo do Tenente, de 0 a 12 anos, receberam no sábado (16) brinquedos e chocolates. A iniciativa, nomeada Unidos Pelo Natal, acontece pelo oitavo ano em uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social representada pela secretária Nice Quege.

Em visita a todas as comunidades, foram entregues 2 mil brinquedos e chocolates da marca Garoto. A presença do papai Noel e da mamãe Noel também foi imprescindível e fez a alegria da criançada.

O prefeito Jorge Quege juntamente com seu vice Cleomar Komarcheski acompanharam a entrega e ressaltou a importância de iniciativas como esta. “Ver a alegria das crianças, muitas vezes sabendo que os pais não teriam condições de presenteá-las neste Natal, é gratificante. Agradeço as pessoas envolvidas fizeram um grande esforço durante todo este ano para que esta entrega acontecesse, certamente toda esta dedicação valeu a pena”, ressaltou Jorginho. “No próximo ano vamos trabalhar para que este projeto aconteça novamente”, concluiu o prefeito.

A secretária Nice Quege junto com o prefeito Jorge e o vice Cleomar agradece as pessoas que ajudaram na entrega: Lourenço Paini, Clinton Hubner Hubner, Oziel Fabrasil, Duda Dias, Eliede Mendes, Tatiana Euko, Larissa Quege, Édipo Luiz Felipe Gomes, Rosineli co Carmo, Elvis Vieira, João Craca, Jair, Dinho Ochinski, Cleomar ( Lucimara Komarchewski) Paulo Gaúcho Cleonice Komarchewski, Sueli (mamãe Noel), Chacal (Erick Martini), Dilan, Fabiano, Luciane Bolinelli, Rafael Quege, Rafael Farias, Nardo, Jalires Casagrande, Edivaldo Japonês, Arthurzinho, Darci (Celinha Lima); Olevir Scharnoveber, Olevir Scharnoveber, Marilene Hornick, Nice Quege,

