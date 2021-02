Iniciado o ano letivo em Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 13/02/2021

Compartilhar no Facebook

Na última segunda-feira (08), cumprindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente iniciou o ano letivo 2021, com o dia dedicado para estudo e planejamento e contou com a presença de autoridades locais e todos os profissionais da educação.

O evento contou com a parceria da Arauco Forest Brasil que foi representada pela analista de responsabilidade social: Edenilse Novaki de Ávila, e foi abrilhantado com a presença de Jardel Beck que ministrou a palestra motivacional: “A Mágica da Educação: transformando empenho em desempenho”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Destacou-se a importância do trabalho em harmonia, se cada profissional desempenhar com maestria a sua função será possível fortalecer o ensino na rede municipal.

Para a secretária municipal de Educação, Cleusa Komarchewski, o objetivo é valorizar os profissionais e disponibilizar recursos e suporte didáticos para o gerenciamento administrativo e pedagógico das atividades escolares no ano letivo 2021 que se iniciou ontem, quinta-feira 11.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -