Iniciado o processo do censo 2020 para Campo do Tenente

Neste dia 19 (quinta feita), a Prefeitura Municipal de Campo do Tenente, recebeu a vista da chefe da agência do IBGE de Rio Negro, Andressa Schafascheck,

Na ocasi√£o tamb√©m estiveram presentes, a secret√°ria de Educa√ß√£o, Marilena Ap¬™ Hornick; secret√°rio de Sa√ļde, Antonio Edson de Souza; secret√°rio de Administra√ß√£o, Rodrigo de Souza, e Paulo Renato Quege, presidente da C√Ęmara Municipal de Vereadores de Campo do Tenente.

Na oportunidade, trataram de assuntos, como os processos seletivos para a contratação de supervisores e recenseadores para o censo IBGE 2020.

O censo acontecerá de agosto a outubro de 2020, e contará no município com um posto de coleta, dois supervisores e sete recenseadores, tendo com estimativa recensear 2.302 domicílios.

Andressa ressaltou a import√Ęncia dos trabalhos realizados em conjunto entre o IBGE, as Prefeituras e a comunidade, e que os mesmo trazem em sua conclus√£o, a realidade dos munic√≠pios brasileiros.