Jorge Quege discute sobre Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 17/03/2018

De acordo com a representante do estado Larissa Marsolik Tissot, o principal objetivo é evitar situações de vulnerabilidade e risco social nas famílias

Compartilhar no Facebook

Na tarde de segunda-feira 12, o prefeito de Campo do Tenente, Jorge Quege, recebeu em seu gabinete a assessora técnica da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Larissa Marsolik Tissot e a Secretária Municipal de Desenvolvimento Social de Campo do Tenente, Alcidenice Quege, para discutir sobre os Programas Sociais que vem sendo realizado no município.

De acordo com a representante do estado Larissa Marsolik Tissot, o principal objetivo é evitar situações de vulnerabilidade e risco social nas famílias. “Os atendimentos são realizados em grupo, com atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas, entre outras, de acordo com a idade e perfil dos participantes”, explicou.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos complementa o trabalho social com famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (Paif) e do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (Paefi).

Segundo a secretaria municipal Nice Quege, a atividade vem sendo desenvolvidas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), como cursos, artes plásticas entre outras, para ajudar na geração de renda familiar, atividades com a terceira idade, no antigo projeto Pia é realizado atividades com mais de 100 crianças de 04 a 17 anos, durante o dia.

O prefeito Jorge, destaca que tem investindo na pasta, foi construído um novo prédio para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), aquisição de novos veículos para os atendimentos e logo o termino da construção de um prédio para o Centro de Referência do Idoso, finalizou.