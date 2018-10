Mais de R$ 5 milhões liberados para obras em Campo do Tenente

A obra principal que será a pavimentação da Estrada do Lageado, que liga a BR 116 a localidade, que é a mais populosa do município e sofre com as condições da estrada

Assinado na última terça-feira( 10) pelo prefeito Jorge Quege, o contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, contratado pelo município de Campo do Tenente para obras de asfaltamento da estrada do Lageado, para realização do georreferenciamento municipal e a construção de um novo centro administrativo.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Estas demandas sociais levadas à Brasília por uma comitiva do município, formada pelo vice-prefeito Cleomar Komarchewski, secretário de Saúde Antônio Edson de Souza, secretário de Administração e Finanças Rodrigo Ferreira de Souza, secretário de Planejamento Paulo Rodrigues e vereadores Paulo Renato Quege e Celso Sá Brito, que passou pela aprovação na Câmara Municipal de Campo do Tenente.

O georreferenciamento do município que envolve, além do levantamento de dados, cálculos, análises documentais, projetos e desenhos, em consonância com o disposto na legislação federal e é de grande importância para a organização territorial e os cadastros municipais

Os recursos também serão aplicados na construção de um novo centro administrativo na Prefeitura Municipal, para abrigar todas as secretarias em um único espaço, melhorando a comunicação e reduzindo os custos com locação, telefone, internet e outras despesas geradas.

A obra principal que será a pavimentação da Estrada do Lageado, que liga a BR 116 a localidade, que é a mais populosa do município e sofre com as condições da estrada. Serão três quilômetros de pavimentação, com calçadas e sinalização, preparadas para o fluxo de caminhões pesados que trafegam por esta via, devido às atividades de extração de madeira.

Para o superintendente da CEF, Renato Scalabrin os investimentos no município demonstram um excelente planejamento administrativo por parte do município, que hoje cumpre todos os requisitos classificatórios para a liberação do recurso.

Para o Prefeito Jorge Quege, este é mais um sonho realizado pelo povo tenenteano, “fiz questão de que todos que lutaram por esses recursos estivessem junto para podermos comemorar e ao mesmo tempo nos comprometer para que seja utilizado de forma efetiva e com maior agilidade possível, pois as obras são muito importantes para a população, principalmente o asfalto na Estrada do Lageado, que além de trazer benefícios para a população, destaca a localidade como um potencial polo industrial”.

A partir de agora o município inicia os processos licitatórios para posterior contratação das empresas que irão realizar os projetos e as obras, o que acontecerá nos próximos meses obedecendo ao cronograma estipulado em contrato.