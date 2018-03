Mais ruas serão asfaltadas em Campo do Tenente

Nova etapa do projeto de urbanização e melhoria na mobilidade urbana vai asfaltar mais três ruas do município com investimento de mais de um milhão de reais

Em mais uma etapa do programa de urbanização de Campo do Tenente, o município recebeu a liberação para licitação das obras de asfaltamento de mais três ruas, são elas as ruas Alcides Mario Quegue, até a travessa Germano Greinebt, Rua Luiz Mlenek até a rua Gabriel Kaiss e Rua Luiz Meineleski. O projeto conta com pavimentação asfáltica, calçadas e sinalização das vias, o investimento total ultrapassa um milhão de reais.

O município ainda projeta para este ano o recape asfáltico nas ruas 29 de outubro, Wenceslau Hubner e Olívio beliche, além da readequação e manutenção da rua André Valenga, uma importante via do município.

Este é o maior programa de urbanização da história do município, iniciado ainda na primeira gestão do prefeito Jorge Quege, onde já foram contemplados os Conjuntos Lais Bond, Azaléia, Araucária e Vila Esperança, e segundo o prefeito o plano é expandir para toda área urbana do município.

Segundo o prefeito Jorge Quege as obras de infra estrutura urbana são essenciais para a aração de investimentos, valorização dos imóveis do município bem como a melhoria da qualidade de vida da população, “Estamos fazendo história, este é o maior programa de obras da história de Campo do Tenente, são pavimentações, rede de esgoto, renovação de calçadas e iluminação pública, ainda temos muito para fazer, mas estamos elaborando projetos e buscando recursos para tornar nossa cidade melhor, e quem ganha com isso é a população”, destacou o prefeito.