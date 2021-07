Motoristas da Prefeitura de Campo do Tenente passam por capacitação

Com o objetivo de capacitar os motoristas de transporte escolar, como também atender normas técnicas exigidas pelo CONTRAN do DETRAN do Paraná, a Prefeitura de Campo do Tenente, através da Secretaria Municipal de Educação ofereceu durante esta semana um curso de capacitação para os motoristas que trabalham com transporte escolar.

O curso conta com a participação de oito motoristas está sendo ministrado pelo SEST/SENAT Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) unidade b13 – Curitiba e teve início nessa segunda-feira 12 de julho, e terá duração de 50 horas, distribuídos em 6 dias. E outros 3 motoristas, farão o curso de atualização com carga horaria de 16 hrs em 2 dias.

O curso tem grande relevância para aquisição de novos conhecimentos e reforça o conteúdo da legislação vigente, além de abordar primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e ao convívio social, direção defensiva e relacionamento interpessoal.

O transporte escolar oferecido pela Prefeitura de Campo do Tenente passa por uma verdadeira transformação. Nos últimos 6 meses houve: reforma na sala dos motoristas, as poltronas estragadas dos ônibus foram substituídas, foi feita revisão mecânica em toda a frota, as estradas rurais foram arrumadas o que traz certo conforto para estudantes do interior que se deslocam até a cidade para estudar e agora, capacitação para os motoristas que há anos não tinham essas orientações, como também, todos os ônibus possuem insumos para realização do protocolo de biossegurança durante o transporte na pandemia. Explicou a Secretária Municipal de Educação Cleusa Komarchewski, em trabalho conjunto com o diretor de transporte Anderson Fernandes Marins.

