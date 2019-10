Município poderá comprar o palacete Sthalke em Campo do Tenente

Campo do Tenente, que já possuía um atrativo de peso que é o Mosteiro Trapista, a belíssima sede da Braspol, agora pela vontade política dos poderes constituídos, em adquirir o casarão Villa Anna ou Palacete Sthalke, que foi construído por volta de 1907 pelo major Henrique Sthalke, que instalou uma indústria na cidade.

O local deverá servir como sede do poder executivo e abrigar um centro de memória e será realizado um chamamento público para a instalação de um café.

Majestoso o Palacete Sthalke, conta grande parte da história da cidade que nasceu no Caminho das Tropas e se desenvolveu ao longo da linha férrea, sendo que a retificação da estrada de ferro um dos principais fatores do engessamento econômico local, sendo que o desenvolvimento, está sendo retomado há poucos anos.

Agora dentre outros fatores, Campo do Tenente, terá na indústria do turismo, mais um motivo de geração de oportunidades, emprego e renda, que vê na adesão do município ao projeto cidades históricas do Paraná, um fator absolutamente positivo para uma integração total com a Lapa, que já existe em pequena escala turística e que agora se amplia, com as novas possibilidades.