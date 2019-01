Nova mesa diretora assume a Câmara de Campo do Tenente

Numa solenidade simples, realizada no gabinete da presidência, ao primeiro dia do mês de janeiro, a vereadora Solange Maria de Lima Fávaro (PSB), transmitiu o cargo de Presidente da Câmara Municipal de Campo do Tenente ao Presidente Eleito pela 5ª vez Vereador Paulo Renato Quege (PPS), para o período de 1º de janeiro à 31 de dezembro de 2020.

O ato de transmissão de cargo foi prestigiado pelo vereador Roberto Carlos Maurer PDT e servidores da casa. Na ocasião, foi empossada a mesa diretora da Câmara Municipal de Campo do Tenente para o corrente ano, que ficou assim constituída:

Presidente: Paulo Renato Quege (PPS)

Vice-presidente: Amilton Feltrin (PDT)

1º Secretário: Celso Wenski (MDB)

2º Secretário: Reginaldo Kuhl (PSB)

As Sessões Ordinárias terão início no dia 05 de fevereiro, regimentalmente, são todas as terças-feiras com início às 19h.