Novos casos de Covid-19 em Campo do Tenente e Quitandinha

Ambos os municípios reportaram dois novos casos nos últimos dias. Agora Campo do Tenente totaliza seis casos e Quitandinha 54 casos, até o fechamento desta edição. O surpreendente é que em Quitandinha os mais afetados são as pessoas entre 40 a 59 anos com 20 e casos e os idosos acima de 60 anos são menos afetados com apenas cinco casos

Neste último dia 30/06 o município de Campo do Tenente confirmou mais 2 casos de covid-19. O município que estava com 4 casos até o dia 22/06, após 8 dias confirmou mais 2 novos casos de covid-19, totalizando agora 6 casos, até o fechamento desta edição. Os 2 novos casos são de um casal 54 e 52 anos moradores do interior do município que encontram-se em tratamento domiciliar.

O município até o momento, está com um total de 6 casos confirmados, destes, 4 casos adquiridos dentro do município e 2 casos importados, 1 paciente recuperado, 1 óbito, 8 casos suspeitos e 17 sendo monitorados e 50 casos descartados.

No município de Quitandinha, que estava desde o dia 23 sem novos casos, nos últimos dias, surgiu 2 novos casos, um no dia 29 e outro no dia 30/06, totalizando agora 54 casos.

O caso do dia 29 é de um homem, na faixa de 20 a 30 anos, residente da região da Lagoa Verde, com quadro clínico e sintomático estável, sem maiores complicações. O caso é considerado novo, por não ter relação com nenhum dos outros infectados anteriormente.

O segundo caso, do dia 30, também de um homem, na faixa de 30 a 40 anos e residente da região da Lagoa Verde, com quadro clínico e sintomático estável, sem maiores complicações. Este caso, NÃO é considerado novo, por ter relação com um dos outros infectados anteriormente.

O balanço da covid-19 no município é o seguinte até o fechamento desta edição: total de 54 casos, destes: 21 em tratamento, 1 óbito, 32 recuperados, 54 suspeitos, 165 descartados.

REGIÕES E FAIXAS ETÁRIAS MAIS AFETADAS

As regiões de Campina, Cerro Verde, Pangaré, Cai de Cima, Salso, Lagoa Verde e Centro são as afetadas pela doença, onde a localidade de Pangaré lidera com 18 casos, seguido do centro com 17, Lagoa Verde 10, Campina 03, Cerro Verde 02, Ribeirão Vermelho, Rio da Várzea, Cal de Cima e Salso, todos com 01 caso.

A Secretaria também divulgou os casos por faixa etária, o supreendentemente os pacientes entre 40 a 59 anos são os com maior número de 20 casos, seguido de pacientes de 20 a 30 anos com 17 casos, logo após vêm os mais jovens entre 11 e 19 anos com 11 casos, outro dado surpreendente é que os idosos acima de 60 anos são os menos afetados com 05 casos, só perdendo para as crianças de 0 a 10 anos com apenas 1 caso registrado.

CONTINUA VALENDO AS NOVAS REGRAS DE CIRCULAÇÃO EM QUITANDINHA

A Prefeitura de Quitandinha estabeleceu novas regras de circulação e funcionamento do comércio, por meio do decreto municipal nº 1.345/2020, em resposta ao recente pico de confirmações de COVID-19 no município. A cidade, que passou por outro pico no fim do mês de maio, agora vê essa realidade se repetir ao confirmar mais 22 casos nas duas últimas semanas, chegando a totalizar até a data de ontem, 52 casos.

O decreto, que entrou em vigor ontem, (25) e tem validade de 14 dias, traz consigo novos horários de abertura e fechamento dos comércios e academias nos dias de semana, aberturas parciais destes estabelecimentos em horários alternativos aos sábados e fechamento total aos domingos. Nesse esteio, o decreto também suspende a realização de missas e cultos religiosos aos domingos, proíbe a venda de bebidas alcoólicas após as 21h e o consumo destas em espaços públicos em qualquer horário. Os únicos estabelecimentos que não sofrerão alteração nas suas rotinas de funcionamento serão postos de combustíveis, farmácias e estabelecimentos de saúde – tais como consultórios, laboratórios, clinicas, entre outros.

A prefeita Maria Julia afirma que o decreto é resultado de extensas reuniões com os outros prefeitos da região e destaca o apoio do governo do estado e do comitê gestor de crise de Quitandinha na construção das novas medidas. “Passamos a última semana inteira conversando com outros prefeitos da região, debatendo conjunturas e realidades para chegarmos nessas decisões. O governador Ratinho e o secretário Beto Preto estão dando todo apoio e tranquilidade que precisamos para fazermos o que precisa ser feito”, afirma.