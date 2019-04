Oficina pedagógica em Campo do Tenente regada a contos de fada

Atrav√©s da teatrializa√ß√£o a personagem trouxe mensagem alertando-os e conscientizando-os com reflex√Ķes da import√Ęncia do papel do professor, abordando temas de como bullying, abuso sexual na inf√Ęncia, amizade, persist√™ncia, amor, esperan√ßa e supera√ß√£o

A Secretaria Municipal de Educa√ß√£o de Campo do Tenente realizou na √ļltima semana reuni√£o pedag√≥gica. Os profissionais da rede municipal de educa√ß√£o participaram de uma oficina com Kellem Cristine Girardi Krause caracterizada com a personagem da fada Lil√° encantou com contos e hist√≥rias psicopedag√≥gicos e terap√™uticas ‚Äď metodologia conto express√£o espanhola, que trabalha quest√Ķes de comportamentos.

Atrav√©s da teatrializa√ß√£o a personagem trouxe mensagem alertando-os e conscientizando-os com reflex√Ķes da import√Ęncia do papel do professor, abordando temas de como bullying, abuso sexual na inf√Ęncia, amizade, persist√™ncia, amor, esperan√ßa e supera√ß√£o.

A secret√°ria municipal de Educa√ß√£o Marilene Aparecida Hornick comenta a import√Ęncia de trabalhar esses temas, pois estamos passando por momentos de muitos desafios na educa√ß√£o, precisamos estar sempre em alerta para ajudar nossos alunos.