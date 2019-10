Pavimentação da estrada Augustinho Tiburski segue em ritmo acelerado

O prazo de conclusão do serviço está previsto para fim do mês de abril de 2020

Esses últimos dias de tempo firme colaboraram para os trabalhos da pavimentação asfáltica da estrada Augustinho Tiburski na localidade do Lageado em Campo do Tenente.

A empresa responsável pela obra, Paviplan, já concluiu os primeiros 1300 metros da camada asfáltica no trecho. O prazo de conclusão do serviço está previsto para fim do mês de abril de 2020. O investimento é mais de R$ 2,6 milhões, custeados com recursos financiado pelo FINISA.

Além da estrada Augustinho Tiburski, outras duas pavimentações deveram ser iniciada nos próximos dias, Olívio Belich e 29 de outubro.

REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO DE CAMINHÕES EM VIA MUNICIPAIS

O prefeito Jorge Quege “decretou” nesta quarta-feira (02), a proibição de trânsito de caminhões com peso bruto total (PBT) superior a 30 toneladas, com vedação total de circulação nas seguintes vias; rua Olívio Belich e Augustinho Tiburski.