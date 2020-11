Pesquisa aponta que a população de Campo do Tenente não quer a volta das aulas presenciais no município

Diante do momento de pandemia da COVID-19, as aulas presenciais foram suspensas em todas as escolas e centros municipais de educação infantil que compõem o sistema municipal de ensino de Campo do Tenente, no entanto, foi adotado o regime especial de aulas não presencias com a utilização de material impresso e os meios digitais/redes sociais para realização das atividades pelos alunos em casa com as orientações do professor à distância, cumprindo os dias letivos até a data de 17/12/2020 e concluindo o calendário escolar de 2020.

Assim, a Secretaria Municipal de Educação usando o instrumento de pesquisa que foi aplicado aos funcionários das instituições de ensino – CMEI’s e escolas municipais, motoristas, lotados na Secretaria Municipal de Educação e aos pais ou responsáveis dos alunos da rede municipal, com o objetivo de levantar informações importantes para aprofundamento dos estudos relacionados à possibilidade de retorno às aulas presenciais, bem como, para o planejamento de formato que esse processo se dará frente à situação pandêmica que assola o mundo e também para informações sobre o quanto os pais/responsáveis/funcionários se sentem seguros quanto à retomada das aulas presenciais.

Preocupados com a segurança e bem-estar dos alunos, familiares, funcionários e toda a comunidade, a Secretaria Municipal de Educação ainda continuará com o regime especial de aulas não presencias com a utilização de material impresso e os meios digitais/redes sociais até ter novas orientações do governo estadual e municipal nas esferas da saúde e educação e do protocolo de segurança para esse processo.

Ao final da pesquisa tem-se o resultado conforme a participação dos funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação e aos pais ou responsáveis dos alunos da rede municipal, que de um total de 989 pessoas e se obteve o resultado de 89% dos participantes que optaram por continuar com o kit- material impresso e aulas à distância/online e 11% optaram por retornar com aulas presenciais na escola/CMEI, conforme demonstra o gráfico abaixo.

Quantidade de participantes entre funcionários das Instituições de Ensino da Rede Municipal e Pais/responsáveis

Na sua opinião durante o período de Pandemia as aulas devem:

