Pessoas em situação de vulnerabilidade receberam doações e sopão em Campo do Tenente

Na última semana, o município de Campo do Tenente, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania em parceria com Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Educação, realizou a entrega de agasalhos e calçados para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Além dos agasalhos, também foi distribuído, um SOPÃO, alimento quente que ajuda a “espantar o frio”, principalmente diante dessa queda brusca de temperatura na região.

O evento foi coordenado pela primeira dama do município Izabela Bilibio Vizentin e contemplou centenas de pessoas.

Além da comunidade que se engajou na campanha, também houve doações de agasalhos do SESC de Rio Negro, do programa Aquece Paraná e as pessoas que doaram os alimentos para o sopão: Roque Garibaldi, José Pianowski, Adriano Pianowski, Pão Nino Alimentos, Supermercados Negrelli e Supermercados Assis. Sem dúvida um gesto de solidariedade e carinho para com a população de Campo do Tenente.

