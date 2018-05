Praça do Expedicionário está em fase de licitação

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 25/05/2018

Localizada no centro da cidade em frente à Prefeitura Municipal, a área de intervenção é um precioso logradouro que se tornará um espaço de usufruto da população. A obra está em fase de licitação e em breve será iniciada a construção, o projeto busca fazer com que uma praça se torne um elemento de ligação física e social do tecido urbano, reorganizando o seu traçado, qualificando os espaços públicos bem como a Prefeitura e potencializando o seu uso.

O traçado viário foi refeito, propõe-se a intervenção da atual Rua Avelino Ribas que delimita o terreno da praça, como uma área de estacionamento, para que a praça dê preferência para o pedestre que transita de um setor ao outro de maneira mais eficiente e segura, (por conta do orçamento esta intervenção na Rua foi tirado do projeto).

Tais características determinaram a setorização básica do projeto: ao norte, o local destinado ao encontro, manifestações públicas, shows, e ao sul, a área de estacionamento, passeio e descanso.

ACESSIBILIDADE

Idealizou-se uma readequação de níveis de forma a tornar toda a praça acessível. Sempre que possível, os desníveis são vencidos por suaves inclinações ou quando necessário por rampas. Todo contorno dos canteiros possui bloco Inter travado, servindo como guia de balizamento para o auxílio de deficientes visuais ao longo dos trajetos.