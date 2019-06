Prefeito de Mafra visita Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 08/06/2019

O prefeito de Mafra-SC, Wellington Bielecki, visitou o município de Campo do Tenente na tarde desta quarta-feira (04), na ocasião Welington passou pelo gabinete do prefeito Jorge Quege, conversando sobre o desenvolvimento das cidades primas.

Ao anoitecer o prefeito Jorge e o prefeito Wellington, estiveram no Parque Municipal de Eventos Patrão Otávio Lourenço de Avila, recepcionando os cavaleiros que estão cavalgando de Rio do Sul e região (SC) até a Aparecida do Norte (SP), trajeto de mais de 1300 quilômetros.