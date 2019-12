Prefeito Jorge Quege tem contas de 2018 aprovadas sem ressalvas

O prefeito Jorge Luiz Quege de Campo do Tenente comemora a aprovação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), do exercício financeiro de 2018. Recebemos no início do mês de dezembro a confirmação do (TCE), das contas aprovadas sem ressalvas. O resultado da avaliação foi expedido pelo tribunal após uma completa analise na gestão fiscal e financeira da prefeitura, a aprovação das contas deste exercício é mais uma etapa cumprida, sendo que as anteriores também tiveram recomendação positiva, destaca o prefeito Jorge Quege.

