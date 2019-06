Prefeito Jorge recebe o Programa Anual de Saúde/2019

O Plano Municipal de Saúde 2019 determina as diretrizes e os objetivos para a saúde em Campo do Tenente

O plano de trabalho é realizado através do diagnóstico das ações e dos atendimentos realizados no ano anterior e apresenta propostas de estruturação da Rede de Serviços e Atendimento, com o objetivo de garantir o acesso da população a serviços de qualidade com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da atenção primária, definindo-a como eixo estruturante e reordenador da atenção à saúde, como a construção UBS Waldomiro Machado de Souza – ESF TIPO I – R$ 700.000,00, Implantacao Urgencia e Emergencia – SAMU R$ 424.000,00, aquisição de equipamentos R$ 150.000,00, acréscimos na aquisição de insumos R$ 245.000,00 e o aumento quadro de pessoal – atendimento exigências profissionais R$ 650.000,00.

Desde o último quadrimestre de 2018, a Secretaria de Saúde está sentido o reflexo negativo ocasionado pela não possibilidade de continuação do contrato com o hospital que tínhamos até então, desta forma o maior prejudicado foi a população local, tendo que aguardar a disponibilização principalmente de leitos.

Para o município, além dos transtornos à população, houve aumento expressivo nos gastos, especialmente na UB São Luiz, onde os pacientes ficam sob observação. No 2º quadrimestre de 2018 tivemos 442 pessoas em observação, já no terceiro quadrimestre (sem o contrato terceirizado), este número aumentou para 849 e 1219 no primeiro quadrimestre de 2019, essa situação está tornando-se insustentável.