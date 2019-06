Professores tenenteanos participam de formação continuada promovida pela Arauco

As palestras foram administradas pelo professor Marcos Meier, com o tema: Mediação de Aprendizagem

A Secretaria Municipal de Educação de Campo do Tenente, juntamente com alguns professores da rede participaram da Formação Continuada de Professores realizada pela empresa Arauco na Cidade de Quitandinha no período do dia 22/05 à 24/05.

As palestras foram administradas pelo professor Marcos Meier, com o tema: Mediação de Aprendizagem. Professor Robson Lima com tema: Decifra-me ou devoro-te: o desafio da leitura em todas as áreas do conhecimento e também foi realizada uma apresentação da empresa Arauco – Socioambiental.

A secretária municipal de Educação Marilene Aparecida Hornick comenta da importação da parceria com a empresa Arauco, “pois nos proporciona a palestrante, de excelência que vem a melhorar da qualidade da educação do nosso município. Só temo a agradecer a empresa Arauco pela parceria”.