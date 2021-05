Professores tenenteanos recebem formação componente curricular em ensino religioso

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 02/05/2021

No último dia 22 de abril os professores de hora atividade de Campo do Tenente foram contemplados com um dia de Formação sobre o Componente Curricular de Ensino Religioso.

A formação aconteceu em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Sociedade Bíblica do Brasil.

Os alunos do ensino fundamental anos iniciais foram agraciados com material pedagógico apropriado para a faixa etária de cada ano. São livros com histórias bíblicas e atividades que levam o aluno a refletir o seu cotidiano tendo como pano de fundo os valores universais presentes na Bíblia Sagrada.

O componente curricular de ensino religioso segue a base nacional comum curricular e o currículo da rede estadual paranaense onde se abrange principalmente: respeito às diferenças ou crenças religiosas, diversidades religiosas e direitos humanos tendo como destaque valores cristãos (respeito, amor, paciência, altruísmo, solidariedade, perdão, honestidade, justiça, entre outros).

Sabemos que a população brasileira é bastante miscigenada sendo assim busca-se fortalecer o exercício da cidadania e o fomento ao conhecimento ampliando os horizontes dos estudantes em relação à diversidade religiosa sendo capaz de apreender o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, da sua diferença.

