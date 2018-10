Projeto Costurando o Futuro dá oportunidade à mulheres de Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 31/10/2018

No fim mês de agosto teve início em Rio Negro-PR, o projeto Costurando o Futuro, que oferece capacitação técnica e profissional em corte, costura e empreendedorismo a 18 alunas (os) de Campo do Tenente, classificados a partir do programa Família Paranaense.

Durante os próximos três meses, as alunas (os) terão aulas nas terças, quartas e quintas feiras, pela manhã, em parceria o prefeito Jorge Quege cedeu um micro-ônibus para o transporte. O curso é fracionado em três etapas, passando pelo aprendizado, noções de empreendedorismo e aperfeiçoamento técnico de designer.

A Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Nice Quege destaca “as duas faces deste projeto que além de ensinar as técnicas de corte e costura, promove de forma clara e prática, ferramentas que permitem o desenvolvimento dos seus negócios a partir de suas competências empreendedoras, conhecimentos, recursos e rede de contatos. É desta forma que avançamos na qualificação das pessoas para que elas tenham oportunidade de colocação no mercado de trabalho ou incremento na renda familiar”.

“Na aula inaugural a impressão das turmas foi a melhor possível. Eles são dedicados, demonstraram grande interesse e certamente sairão daqui profissionais aptos a confeccionar peças, reformas, entre outros. Poderão também atuar como multiplicadoras do conhecimento, dando ao projeto uma maior amplitude”, comentou a assistente social do CRAS Ezilda Nunes.

Com esse ciclo de formações, intervenções e acessos, o Costurando o Futuro tem como propósito oferecer às participantes o necessário para fazer nascer novos negócios, oportunidades de renda e desenvolvimento local.