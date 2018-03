Recursos para pavimentação da estrada do Lageado aguardam liberação

Projeto pleiteado pelo município de Campo do Tenente ainda necessita de aprovação do Tesouro Nacional

Desde o ano passado, o município de Campo do Tenente pleiteia junto ao governo federal, recursos para obras de asfaltamento da estrada do Lageado, também para realização do georreferenciamento municipal e a construção de um novo centro administrativo. Estes recursos fazem parte de um projeto de financiamento enviado ao governo federal no final de 2017, onde o orçamento e aplicação foram aprovados pela câmara de vereadores. O projeto aguarda a liberação do Tesouro Nacional, conforme a disponibilidade de recursos federais.

O georreferenciamento do município que envolve, além do levantamento de dados, cálculos, análises documentais, projetos e desenhos, em consonância com o disposto na legislação federal e é de grande importância para a organização territorial e os cadastros municipais

Os recursos também serão aplicados na construção de um novo centro administrativo na Prefeitura Municipal, para abrigar todas as secretarias em um único espaço, melhorando a comunicação e reduzindo os custos com locação, telefone, internet e outras despesas geradas.

A obra principal que será a pavimentação da estrada do Lageado, que liga a BR 116 á localidade, que é a mais populosa do município e sofre com as condições da estrada. Serão três quilômetros de pavimentação, com calçadas e sinalização, preparadas para o fluxo de caminhões pesados que trafegam por esta via, devido às atividades de extração de madeira.

Para o prefeito Jorge Quege, este recurso é muito importante, pois trará avanços para o município e vai melhorar a vida da população, “Nosso maior desejo é que estes recursos sejam liberados, as obras são muito importantes para a população, principalmente o asfalto na estrada do Lageado, estes financiamentos que tornam possível estas grandes obras, os recursos municipais são limitados, não nos permitindo investimentos deste porte. Os moradores do Lageado reivindicam este asfalto a muito tempo, e estamos empenhados para que isso aconteça”.