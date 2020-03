Rede municipal de ensino de Campo do Tenente adquire equipamentos para refeitório

A Prefeitura Municipal juntamente com a Secretaria Municipal de Educação adquiriram de Campo do Tenente adquiriram vários equipamentos, como: câmara fria, máquina de lavar e conjunto para refeitório para a rede municipal de ensino, “tendo como objetivo a melhoria do dia a dia na instituições de ensino, valorizando os servidores e motivando-os a oferecer uma melhoria na qualidade do trabalho e nas condições no ambiente escolar, beneficiando sobretudo os alunos”, comenta a secretária municipal de Educação, Marilene Aparecida Hornick que também enaltece a importância de estar adquirindo novos equipamentos visando e proporcionando sempre um bom atendimento, priorizando uma educação de qualidade.

- Publicidade -