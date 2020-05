Retomadas as pavimentações de várias vias em Campo do Tenente

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 13/05/2020

Na última semana foi retomada a continuação das obras de pavimentação asfáltica nas ruas Olívio Belich e 29 de outubro, investimento de R$ 900 mil.

Obras essas, frutos de uma parceria entre a Prefeitura (contrapartida) e emenda parlamentar dos deputados federais, Luciano Ducci e Leopoldo Mayer.

Para o prefeito Jorge Quege; essas obras são sonhos almejados pela população “quero encerrar meu mandado com chave de ouro, também estamos em processo de licitatório para asfaltar as ruas Luiz Meileneski; continuação da Olívio Belich até a Pedro Amélio Ribas; parte da Alcides Mario Quege ligando com a Germano Grein; Hercílio Peitruka; Gilmar Ganzert Júnior e também a ciclovia que vai da rua Olívio Belich até a BR 116”, finalizou o prefeito Jorginho.