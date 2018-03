Revitalização da antiga escola da localidade de Santana traz benefícios para a comunidade

Por Gazeta de Quitandinha e Campo do Tenente - 10/03/2018

Concluídas as obras de reforma, o espaço servirá para toda comunidade como sede da associação de moradores e posto de atendimento médico.

Compartilhar no Facebook

Atendendo às demandas da população da localidade de Santana em Campo do Tenente, a prefeitura realizou obras de reforma e revitalização na antiga escola da comunidade, que a mais de vinte anos estava desativada e sem utilização. Através de uma indicação do vereador Reginaldo Kuhl, iniciaram as obras de reforma e adequação para proporcionar um espaço adequado à comunidade.

A estrutura servirá como sede para a associação de moradores e consultório para atendimento médico, serão agendadas consultas para a comunidade toda primeira quarta-feira do mês, trazendo agilidade e conforto para os moradores.

A comunidade de Santana fica mais de 10 km distante do centro da cidade, no interior do município, esta estrutura será muito útil para o atendimento dos mais de 200 moradores da localidade.