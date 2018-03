Rua André Valenga em Campo do Tenente vai passar por melhorias

Uma das principais vias de acesso ao município, ligando o centro da cidade diretamente à BR 116 vai receber nos próximos meses obras de reforma e melhoria, o projeto prevê a recuperação de 2.420 metros, em um investimento orçado em R$ 1.380.000,00, sendo R$ 1.200.000,00 de recursos estaduais e o restante com recursos municipais. As melhorias serão serviços de drenagem, recape asfáltico e sinalização completa, melhorando a segurança e a fluidez na via.

A previsão é de que até março esteja concluída a licitação e a previsão é de que as obras iniciem ainda neste primeiro semestre. Também estão em fase de licitação mais de um milhão de reais em obras de urbanização e pavimentação nas ruas Alcides Mario Quegue, até o Travessa Germano Greinebt, rua Luiz Mlenek até a rua Gabriel Kaiss e Rua Luiz Meineleski e recape asfáltico nas ruas 29 de outubro, Wenceslau Hubner e Olívio beliche.

Estes investimentos fazem parte do programa de urbanização iniciado ainda na primeira gestão do prefeito Jorge Quege, onde já foram contemplados os Conjuntos Lais Bond, Azaléia, Araucária e Vila Esperança, e segundo o Prefeito o plano é expandir para toda área urbana do município. Os recursos destinados pelo governo estadual às prefeituras são do Plano de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios (PAM) e do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM).

Para o prefeito Jorge Quege as obras de infra estrutura urbana são essenciais para o desenvolvimento do município bem como a melhoria da qualidade de vida da população, “Vemos hoje o maior programa de obras da história de Campo do Tenente, são pavimentações, rede de esgoto, renovação de calçadas e iluminação pública, ainda temos muito para fazer, mas estamos elaborando projetos e buscando recursos para tornar nossa cidade melhor, e quem ganha com isso é a população”, destacou o prefeito.