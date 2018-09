Saúde de Campo do Tenente contará com novo ônibus

O APSUS é um programa inovador do governo estadual, pois institui uma nova lógica para a organização da Atenção Primária à Saúde (APS), estreitando as relações entre o estado e os municípios, fortalecendo as capacidades de assistência e de gestão, com vistas à implantação das Redes de Atenção à Saúde (RAS) na implementação do Sistema Único de Saúde (SUS).

O transporte sanitário possibilitará à população tenenteana atendimento à saúde com qualidade e resolutivo aos encaminhamentos aos centros de referência. Desta vez o município está adquirindo mais um ônibus com capacidade de 27 lugares. Os recursos para a aquisição do veículo ainda resultado da viagem a Brasília, onde o secretário de Saúde, Antonio Edson; de Administração e Finanças, Rodrigo Souza, o de Gabinete Paulo Rodrigues, juntamente com os vereadores Paulo Renato Quege, Celso Wenski e Gustavo Vizzentin, levaram os reivindicações de Campo do Tenente aos gabinetes dos deputados que representam nossa cidade, e este ônibus é uma indicação do deputado Federal Luciano Ducci em parceria com então secretário de Saúde Michelle Caputto destinaram os recursos necessários para a aquisição deste veículo.

Hoje temos dois ônibus que transportam os pacientes para consultas e exames especializados, duas Doblôs para quimioterapia e hemodiálise, três ambulâncias para as urgências e emergências, três ambulâncias para atendimento das unidades básicas.