Secretaria de Educação de Campo do Tenente planeja o retorno às aulas

A Secretaria Municipal de Educação está planejando o retorno às aulas com muito carinho para esperar os alunos e professores.

“Nos dias 03 e 04 de fevereiro estaremos com os professores realizando a Semana Pedagógica, com oficinas ministradas por palestrantes da Inclua mais, patrocinado pela Empresa Arauco do Brasil”, explica a secretária de Educação, Marilene Aparecida Hornick.

No dia 05/02 iniciará as aulas nas escolas e Cmeis da rede municipal. Neste ano o município atenderá aproximadamente 1200 alunos, as rotas dos ônibus continuarão as mesmas do ano passado.

A secretária Marilene comenta que está com muitas expectativas boas para este ano, que vai ser muito produtivo, tranquilo, e que os objetivos serão alcançados com muito empenho. “Esperamos com muito carinho alunos e professores que sejam bem vindos ao ano letivo de 2020”, finalizou a secretária de Educação.